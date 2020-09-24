  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
Aktüel

Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:32:37 -
Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 11 kişi ile 7 pozitif ya da temaslı mevsimlik işçi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini kaydeden Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 11 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

Kentteki mevsimlik işçilerin de denetlendiğini aktaran Çiftçi, "Ayrıca ilimizde mevsimlik işçi olarak çalışan Kovid-19 pozitif veya temaslısı olan 7 vatandaşımız da izole olacak yeri olmadığı için karantina sürelerini tamamlamak üzere izolasyon yurduna yerleştirilerek gözlem altına alınmıştır. Toplum sağlığımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup, tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere hassasiyetle uyması bu mücadeleyi başarı ile sürdürmemiz açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı