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Aktüel Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi
Aktüel

Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:18:57 -
Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi

ÇORUM (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Sansar, ziyarette Vali Çiftçi'ye AA'nın bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında 6 Nisan 1920'de "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Sansar, "Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı, bugün itibarıyla 13 dilde yayın yaparak dünyada ilgiyle takip ediliyor." dedi.

Sansar, ziyarette Çiftçi'ye AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabının yanı sıra "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitapları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan önemli sokak ve meydanlardan fotoğraflar içeren "Karantina Lockdown" adlı fotoğraf albümü takdim etti.

Vali Çiftçi ise Sansar'a ziyaret anısına üzerinde Çorum'a özgü görseller bulunan tabak hediye ederek, çalışmalarında başarı diledi.



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