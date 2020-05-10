Çorum Valisi Çiftçi şehit annesi ile asırlık çınarların Anneler Günü'nü kutladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 100 yaşından büyük 3 anne ile şehit annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

Vali Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile beraber Anneler Günü dolayısıyla maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak, kent merkezinde yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Salman'ı evinde ziyaret etti.

Oğlu, gelini ve torunuyla yaşayan Salman'ın Anneler Günü'nü kutlayan Çiftçi, Salman'a çiçek ve hediye takdim etti.

Vali Çiftçi, Anneler Günü'nde 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 ve üstü yaşlardaki 5 bin 529 anne için İçişleri Bakanlığı ve Hazreti Hatice Vakfı iş birliğiyle Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri" hatıra ormanına Salman adına dikilen fidan sertifikasını da yaşlı kadına teslim etti.

Sertifikayı öperek başının üzerine koyan Salman, "Benim mi oldu bu? Aldım tepeme koydum. Yatarım ben bununla. Hay maşallah. Allah razı olsun." dedi.

Kendisine verilen çiçek için de çok sevinen Ayşe nine, "Bana mı getirdin yavrum? Hay maşallah. Beni 'gençlikte bir şey görmedi' diye düşünmüş de çiçek getirmiş. Ne bildin yavrum. Ben size kurban olurum. Sizin için canımı veririm." diye konuştu.

Hediye için de teşekkür eden Ayşe nine, "Kesene bereket yavrum. Allah Hızır uğratsın. Allah bereket versin. Allah adım başı sevap yazsın size." dileğinde bulundu.

Vali Çiftçi de Anneler Günü dolayısıyla bugün ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çorum merkezde 100 yaşında ve üzerinde 12, asırlık annemiz var. Bugün hepsini ziyaret ediyoruz. Her biri adına birer fidan dikildi. Yaşlılarımız, manevi sigortamız. Hayır dualarını almak lazım." ifadesinde bulundu.

Çiftçi, daha sonra 108 yaşındaki Emine Mumcu ve 100 yaşındaki Nurdan Şimşek ile 1991 yılında Hakkari'de şehit düşen Bekir Özaydın'ın annesi Emine Özaydın'ı da ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde, Vali Çiftçi'ye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban ile Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de eşlik etti.



