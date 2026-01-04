  • İSTANBUL
Spor Çorum maçında çay içti hayatı değişti: Dünyaca üne kavuştu
Çorum maçında çay içti hayatı değişti: Dünyaca üne kavuştu

Çorum maçında çay içti hayatı değişti: Dünyaca üne kavuştu

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un, Çorum’u ağırladığı maçta dondurucu soğukta kalede çay içerken görüntülenen kaleci Matija Orbanic, kulübüne önemli bir gelir kapısı araladı.

Erzurumspor, dondurucu soğukta oynanan karşılaşmada Çorum FK'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Erzurum'un eksi 10'ları aşan soğuğunda oynanan mücadelede kaleci Orbanic'in soğuktan korunmak için maç devam ederken kale önünde çay yudumladığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada "Erzurum usulü ısınma" başlıklarıyla paylaşılan bu anlar Türkiye sınırlarını da aştı, dünya çapında milyonlarca izlenmeye ulaşarak fenomen haline geldi.

DEV ANLAŞMA İMZALANACAK

Dünyanın sempatisini kazanan bu durum, reklamcıların ve büyük markaların da gözünden kaçmadı. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, katıldığı bir televizyon programında, görüntülerin ardından Türkiye'nin önde gelen çay firmalarından birinin kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu. Dal ayrıca Erzurumspor ve çay devinin anlaşma aşamasında olduğunu, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

