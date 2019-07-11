Çorum Kargı 2. Etap 717 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Çorum konut teslim tarihi son dakika haberi. TOKİ Anadolu’nun güzide topraklarında birbirinden güzel ve konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi yapmaya devam ediyor. Çorum'un Kargı ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 2. etap konutlarında başvurular 15 Mayıs'ta sona ermişti. 2. etap evleri 345 konut, 150 kişilik camii ve 4 dükkanlı ticaret merkezinden oluşuyor. Peki Çorum Kargı 2. Etap 717 konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den Çorum Kargı 2. Etap 717 konut ne zaman teslim tarihine ilişkin şu açıklama yapıldı? “Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”

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