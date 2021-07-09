Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği eleman alımı yapacak
Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre eleman alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çorum İli Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak yürütülen Halk Elinde Akkaraman Irkı Islahı projesi kapsamında ilanda belirtilen özelliklere sahip 1 Teknik Eleman alımı yapılacak.
Proje Teknik Elemanı olarak istihdam edileceklerde ilandaki şartlar aranır.
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