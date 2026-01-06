  • İSTANBUL
Çorum Belediyesi'nde Tüm Hizmetler Tek Numara: 153
Aktüel

Çorum Belediyesi’nde Tüm Hizmetler Tek Numara: 153

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çorum Belediyesi’nde Tüm Hizmetler Tek Numara: 153

Çorum Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyeye bağlı tüm birimlere ulaşım artık 153 Çağrı Merkezi üzerinden sağlanacak.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar; talep, öneri ve ihbarlarını tek bir telefon numarası olan 153 üzerinden kolayca iletebilecek. Belediyeye ulaşımı daha hızlı, düzenli ve etkin hâle getiren sistem sayesinde başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilecek, süreçler anlık olarak takip edilecek.

Öte yandan, vatandaşlar 0501 100 19 19 numaralı whatsapp iletişim hattı üzerinden de taleplerini iletebiliyor. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü verilerine göre, yıl boyunca vatandaşlardan gelen 16 bin 257 talep ve mesaja geri dönüş sağlandı.

