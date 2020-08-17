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Aktüel

Çorum Belediyesinde 34 personel karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:41:08 -
Çorum Belediyesinde 34 personel karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediyede görevli 34 personelin ev karantinasına alındığını bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Aşgın, Belediye personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyledi.

Testlerde 7 personelin pozitif çıktığını belirten Aşgın, "Yedi personelin birlikte çalıştığı 27 personel de tedbir amaçlı karantinaya alındı. Toplam 34 personel evinde karantinada." dedi.

Belediye hizmet binasında da gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Aşgın, kronik rahatsızlığı bulunan 37 personelin de 4 aydır idari izinli olduğunu kaydetti.


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