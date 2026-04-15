SON DAKİKA
Çoruh Nehri’nde rafting heyecanı

Yeniakit Publisher
Muammer Yılmaz Giriş Tarihi:
Çoruh Nehri’nde rafting heyecanı

Bayburt Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası, 16-18 Nisan tarihleri arasında Çoruh Nehri'nin serin sularında 48 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Üniversiteler arasındaki sportif rekabeti nehir sularına taşıyan Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası, Bayburt'un sembolü Çoruh Nehri’nde start alıyor. 16 Nisan Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan büyük organizasyona, 6 farklı üniversiteden toplam 48 sporcu katılım sağlayacak. Kadın, erkek ve karma olmak üzere üç ana kategoride düzenlenecek yarışlarda; kadın ve erkek takımları 4 asıl, 1 yedek sporcudan, karma ekipler ise 4 asıl, 2 yedek sporcudan oluşacak. Şehrin merkezinden geçen nehrin hırçın sularında yapılacak olan şampiyona, hem sporculara hem de izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

 

Üç gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde takımlar, zamana karşı yarıştıkları sıralama turlarının ardından RX (Head to Head) etabında ikili eleme usulüyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın ikinci gününde teknik becerinin ön plana çıktığı slalom etabına geçilecek ve sporcular akıntı üzerindeki kapılardan en hızlı ve hatasız şekilde geçmek için ter dökecek. Büyük finalin yapılacağı son gün ise dayanıklılığın ölçüldüğü nehir inişi etabı gerçekleştirilecek. Şampiyonanın ilk iki günündeki etkinlikler kent merkezinde takip edilebilecekken, kapanış günü heyecanı Kaleardı Dede Paşa Parkı’ndaki parkurda yaşanacak.

