Çorlu’da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Çorlu Kazımiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, önceden husumeti bulunan iki kişi tartıştı; tartışma silahlı saldırıya dönüştü ve 29 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
Gece saatlerinde Menekşe Sokak üzerinde gerçekleşen karşılaşmada, aralarında daha önce sorun olan M.K. ile Rıdvan Sabuncu birbirlerini gördü. Sokakta başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve şüphelinin üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etmesiyle kanlı bir boyut kazandı.
ÜÇ KURŞUNLA AĞIR YARALANDI
Saldırı sonucu Rıdvan Sabuncu’nun vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Sabuncu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ KAÇTI; POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Saldırının ardından zanlı M.K. olay yerinden uzaklaştı. Emniyet güçleri çevrede ve güzergâhlarda kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan operasyonla şüpheli kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ilk incelemeleri gerçekleştiren ekipler delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.