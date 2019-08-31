0553 313 94 23

Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürülen katil zanlısı N.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:51
Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürülen katil zanlısı N.B memleketi Yalova’da yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.B, “Pişman değilim yine olsun yine yaparım” diye bağırdı.


Tekirdağ Çorlu’da market alışverişinden dönen Salih Durmuş ve Melike Baştürk isimli kişiler, arkalarından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, Salih Durmuş ve Melike Baştürk hastanede hayata gözlerini yummuştu. Olayı N.B adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Melike Baştürk’ün eşi N.B’ye boşanma davası açtıktan sonra N.B’nin arkadaşı olan Salih Durmuş ile birlikte Yalova’daki evlerinden Çorlu’ya kaçtıkları bilgisine ulaşmıştı. Cinayetin ardından harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri N.B’nin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evinin etrafında beklemeye başladı. N.B’de cinayetin ardından beklendiği gibi Yalova’daki evine döndü. Ekipler şahsı evine girmek üzereyken kıskıvrak yakaladılar. Cinayet zanlısı N.B emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti.Emniyet’ten çıkartıldığı esnada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım. Tonyalıların namusunu temizledim” diye cevap verdi.


Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye çıkartıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Şampiyonasında kadın boksörlerden 4 madalya
    1. Avrupa Şampiyonasında kadın..
    2. "İsrail'in caydırıcı güç olma vasfını..
    3. Şenol Güneş yakın takipte
    4. Yeni transfer Mohamed Elneny maçı..
    5. "ABD'nin yaptırımları kaldırması..
    6. Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı..
    7. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’li..
    8. Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!..
    9. Bülent Korkmaz: “Zor bir deplasmandan..
    10. Köylülerden traktörlü "taş ocağı"..
    11. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur..
    12. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk..
    13. Hong Kong'da polisin göstericilere..
    14. BB Erzurumspor - Boluspor maçının..
    15. Konya'da gol düellosunda kazanan..
    16. Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti..
    17. Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara..
    18. Medel’den Beşiktaş camiasına veda..
    19. Quaresma’ya destek ve protesto!
    20. Avcı kazanan 11’i bozmadı
    21. Borussia Dortmund sezonun ilk..
    22. Klasik otomobil tutkunları Kayseri'de..
    23. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar
    24. Şampiyon İstanbul Barosu
    25. Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren..
    26. Alaplı şehidine sahip çıktı
    27. Liverpool kayıpsız devam ediyor
    28. Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
    29. Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle
    30. GÜNCELLEME - Fransa'da bıçaklı..
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!