Çorlu’da belediye personeli bayramlaştı Çorlu Belediyesi’nde üst yönetim ve personel arasında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi’nde üst yönetim ve personel arasında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Çolpan, Adnan Kum, Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Sarıkurt, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerine, hep birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

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