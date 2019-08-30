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Çorlu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:15
Çorlu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda en büyük ilgiyi ise her zaman olduğu gibi Mehmetçikler gördü.


Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Çorlu Belediyesinin çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Çelenk sunma töreninin ardından Çorlu Kaymakamlığı hizmet binasında tebrikat töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Cafer Sarılı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kayhan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, resmi kurumların temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kaymakamlık makamındaki töreninin ardından Omurtak Caddesi’nde yapılan etkinliklerle devam etti. Kaymakam Sarılı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kayhan ve Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, tören aracı ile halkı ve tören kıtalarını selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından Çorlu Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni askeri bandonun çaldığı askeri marşlar eşliğinde askeri birliklerin geçit töreni ile son buldu.


Töreni izleyen vatandaşlar, Mehmetçiklerin geçişini alkışlarla takip etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği askerler, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırarak Çorlu sokaklarını inletti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:15
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