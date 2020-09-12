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Spor Corinthians'ta teknik direktör Tiago Nunes'in görevine son verildi
Spor

Corinthians'ta teknik direktör Tiago Nunes'in görevine son verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:35:22 -
Corinthians'ta teknik direktör Tiago Nunes'in görevine son verildi

İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.


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