Corendon Airlines Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e sponsorluk desteğini sürdürüyor

Farklı branşlarda gerçekleştirdiği sponsorluklarla spora değer katan Corendon Airlines, takımların ve sporcuların başarı yolculuğunda itici güç olmaya ve spor turizmine değer katıyor.

Spor alanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Corendon Airlines, dünyaca ünlü atletlere, Türkiye’den birçok koşucuya ev sahipliği yapan ve dünyanın en prestijli patika koşularından biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail®’e co-sponsorluğunu 2021 yılından bu yana sürdürüyor.

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Kapadokya Ultra-Trail®’in 119 kilometre, 63 kilometre ve 38 kilometre parkurlarında peribacalarının çevresinde, tarihle iç içe koşma imkânı sunan organizasyona yerli-yabancı 3.000 sporcunun katılması bekleniyor.

Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam destinasyonlarından Kayseri’ye direkt uçuşları ile organizasyona destek olurken sponsorluk desteğini her zaman olduğu gibi çok boyutlu olarak kurguluyor.

Corendon Airlines İstasyonu, koşuculara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sporculara peribacalarının çevresinde, rüya gibi bir parkurda koşma fırsatı sunan yarışta bir istasyonu da sahiplenecek Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği yapacak.

EXPO Alanı’ndaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayacak Corendon Airlines, ayrıca bu dev organizasyon için özel bir balon hazırlayarak hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağlayacak.

19-20 Ekim 2024 tarihlerinde on birinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, Corendon Airlines’ın Avrupa’nın Hannover, Dusseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam kentlerinden Kayseri Havalimanı’na yaptığı direkt uçuşları sayesinde katılımcı sayısını da artıracak. Corendon Airlines ekosistemi içerisinde en önemli destinasyonlardan biri olan Kayseri Havalimanı, dünyanın en iyi atletlerinin Kapadokya’ya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir lokasyon haline gelerek spor turizmine de katkı sağlayacak.

Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’da yarışacak

Dokuz yıl önce kurulan ve 60 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’nın parkurunda yarışacak. Dünya ve Avrupa’yı Türkiye bağlayan Corendon Airlines çalışanları, bu kez peribacalarının eteklerinde koşacak.

Kapadokya’ya gelecek olan sporcu ve sporcu yakınları unutulmaz bir hafta sonu deneyimi yaşayacak. Corendon Airlines, organizasyona renk katacak etkinlikleriyle heyecanlı yarış deneyimi için tüm ultra atletleri 19-20 Ekim’de Kapadokya’ya bekliyor.

Ayakkabılarınızı bağlayın, patika koşusunun çağrısını kucaklayın ve Kapadokya'daki bu eşsiz yolculuğu kaçırmayın!...

Corendon’dan sürpriz hediyeler sporcuları bekliyor!

Corendon Airlines Kapadokya Ultra-Trail®’de dereceye giren sporcularu hediyelerle taçlandıracak. 119 km’de ilk 3’e giren kadın ve erkek sporcular sırasıyla dilediği lokasyona çift yön uçak bileti, Corendon Turizm Grubu bünyesinde yer alan alan Corendon Hotels & Resorts markası altında Corendon Playa Kemer’de 2 gece çift kişilik konaklama ve Grand Park Lara’da 2 gece çift kişilik konaklama imkanına sahip olacak.

Corendon Airlines’ın desteklediği kulüpler, takımlar ve etkinlikler

“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, spor sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile Türk sporu için değer yaratıyor. Corendon Airlines geçmişten bugüne, patika koşusu yarışları Salomon Kapadokya Ultra-Trail® ile birlikte yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor / Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu, Corendon Alanyaspor, Hullcity Futbol Takımı, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Corendon Airlines Open, Corendon Sports Open tekerlekli sandalye tenisi turnuvaları, Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Tour of Antalya ve Nirvana Gran Fondo Bisiklet yarışına sponsorluk desteği vermişti.