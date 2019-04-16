Çörek otu yağı, siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağ türüdür. Tohum haliyle de tüketilebilen çörek otu, yağ formuna kavuştuğunda cilde ve vücuda oldukça faydalı bir besindir. Peki, Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli? Çörek otu yağı nasıl kullanılmalıdır? Çörek otu yağı faydaları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Çörek otu yağı neye iyi gelir? | Çörek otu yağı faydaları nelerdir?

Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli?

Çörek otu yağını günde 2 ya da 3 defa 1 çay kaşığı olarak kullanabilirsiniz. Çörek otu yağı alırken içerisine başka yağların karıştırılmadığından, tamamen doğal olduğundan emin olun. Herhangi bir hastalığınıza karşı çörek otu yağı kullanmadan önce doktorunuzdan onay almayı da unutmayın.