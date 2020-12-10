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Sağlık Çörek otu yağı faydalarıyla şaşırtıyor
Sağlık

Çörek otu yağı faydalarıyla şaşırtıyor

Her derde deva olan çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Peki çörek otu yağı nelere iyi geliyor? İşte çörek otu yağının inanılmaz faydaları..

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:54:00 -
Çörek otu yağı faydalarıyla şaşırtıyor

Sedef, akne, vitiligo gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu yağı, sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmede de oldukça etkilidir. Çörek otu yağı, Asya'ya özgü olan Nigella Sativa bitkisinden elde edilir. Küçük, siyah ve hilal şeklinde tohumlara sahiptir. Yemeklere lezzet katmasının yanı sıra birçok sağlık probleminin tedavisinde kullanıllır. Peki çörek otu yağı nelere iyi gelir?

İşte çörek otu yağının inanılmaz faydaları

- İçerdiği bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini önler.

- İçerdiği timokinon bileşeni sayesinde kalp hastalıklarına karşı birebir gelir.

- Özellikle kış aylarında yaşanan nezle, grip gibi üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Bu hastalıkların yol açtığı öksürüğü keser, bronşları temizler.

- Antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle birlikte iltihap tedavisine yardımcı olur.

- Bağışıklılık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir.

- Kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

- Kilo vermeye yardmcıdır.

- Saç dökülmesini en aza indirir.

- Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları önler. Uykusuzluk için doğal ilaçtır.

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