Çorbaya karabiber döküp içerseniz...

Çorbalara eklenen baharatlar vücut direncini artırıyor. Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Yegane Özcan, “Çorbaya eklenen kırmızıbiber kilo verdirir, karabiber ateş düşürür ve burun tıkanıklığını açar, karanfil ise akciğeri temizler.” dedi. Peki, baharatlar çorbaya ne zaman eklenmeli? İşte çorbalara eklenen baharatların sırrı…

Kırmızıbiber, karabiber, defneyaprağı, kekik, biberiye ve daha birçok baharat çorbalara eklendiğinde şifa oluyor. Fakat çorbalara eklenen baharatların iyileştirici özelliklerinden faydalanmak için birkaç püf noktası bilmek gerekiyor. Doğru zamanda doğru baharatlar mükemmel bağışıklığın ilacı olabilir.

Uzm. Dr. Yegane Özcan, çorbalara eklenen baharatların faydalarını anlattı.

Baharat ne zaman eklenmeli?

Baharatların kullanımı hakkında bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan, şunları söyledi:

"Et suyunda pişirilen çorbalara ilave edilen ana baharatlar; otlar veya hardal tohumu, kişniş, kekik, defne yaprağı, maydanoz, sarımsak, kaya kekiği, dereotu, biberiyedir. Pişirme sona erdiğinde en son ilave edilmeliler. Ateşten alındıktan sonra, lezzet vermesi için taze otlar eklenir. Balık çorbasına "yakışan" baharatlar ise taze öğütülmüş karabiber, kimyon, karanfil ve defne yaprağıdır."

Baharatların faydası

KIRMIZIBİBER: Çorbaya ilave edilen kırmızıbiber kilo vermeye yardımcı olur. Acı biberin metabolizma üzerindeki etkisi kolayca açıklanabilir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudun enerjiyi daha hızlı ve daha verimli yakmasını sağlar ve bu da sağlıklı kilo vermeye yol açar.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre çorbayla tüketilen 1 gr acı biber açlığı bastırır. Kırmızı acı biber iştahı azaltan ve yağ yakımını destekleyen kapsaisin içeriyor.

KARABİBER: Baharatların vücut ısısını artırdığını muhtemelen kendinizde de hissetmişsiniz. Çorbaya ilave edilen baharatlar, özellikle kırmızı pul biber ve karabiber astıma ve soğuk algınlığına, balgam söktürücü olarak, etki eder. Grip semptomlarını ve ateşi hafiflettiği bilinmektedir. Sıcak baharatlı çorba gözleri yaşartır ve burun tıkanıklığını açar.

Kolesterol artmasına karşı koruyucu etkisi de var. Avustralyalı bilim adamları, acı biberin kan damarlarının duvarlarında kolesterol birikmesini önlediğini ve insülin ihtiyacını azalttığını kanıtladılar. Bu olumlu etki, biberlerde yakıcı tat veren kapsaisin den kaynaklanmaktadır.

SARIMSAK: Soğuk algınlığına karşı savaşan, kardiyovasküler ve onkolojik hastalıkları önleyen doğal "antibiyotik"tir.

KİŞNİŞ: Kolesterolü ve kan şekerini düşürür, iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

FESLEĞEN: Terletici etkiye sahip, ateş düşürücü, yatıştırıcı. Uykusuzluğu giderir, şeker hastaları için faydalıdır. Yaraların iyileşmesi ve dezenfekte edilmesi, göz iltihabı için haricen kullanılır.

ANASON: Midenin işleyişini olumlu bir şekilde düzenler, balgam sökücüdür, öksürüğün daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. İshal ve hazımsızlığa yardımcı olur.

VANİLYA: Mutluluk hormonu serotonin üretimine katkıda bulunur, verimliliği arttırır, çikolata isteğini azaltır, mide asiditesini normalleştirir

KARANFİL: Akciğerleri, mideyi ve lenf sistemini mükemmel şekilde dezenfekte eder, anesteziktir.

TARÇIN: İç organlara kan akışını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk havalarda içimizi ısıtır.

DEFNE YAPRAĞI: Tüberküloz basilinin gelişimini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, yorgunluğu giderir ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Kanser türlerinin riskini azaltır

Acı biberde bulunan kapsaisin, akciğer, pankreas ve prostat bezinde oluşan kanser hücrelerini organlara zarar vermeden öldürme özelliğine sahip. ABD'deki Joan C. Edwards Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı deney sonuçları bu yararlı özelliği kanıtladı. Akciğer kanserli farelerin gıdalarına kapsain içeren yiyecekler vererek çok daha az metastaz olduğunu tespit ettiler.

Sindirimi iyileştirir

Çorbaya ilave edilen baharatlar, mide suyunun salgılanmasını sağlıklı bir şekilde uyarır, mide duvarının kan akışı artırır ve vücuda giren zararlı bakterilerle savaşır.

Hint köri'sinde olduğu gibi biber, karabiber ve zerdeçal karışımının kan dolaşımı üzerinde olumlu etkisi var. Bu baharat karışımları kan damarlarını güçlendirir ve kan pıhtılaşma riskini azaltır. Dahası, tek başına zerdeçal, curcumine sayesinde anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Ruh haline iyi gelir

Vücudun genel ısısı artar, endorfinler salınmaya başlar ve bunların sonucunda mutluluk hormon üretimi artar. Ayrıca ağrıyı ve anksiyete/korku hissini azaltır.

Kontrolsüz tüketmeyin

Baharatları öğütülmemiş satın almak en iyisi ve tabi ki kaliteli baharat seçmek önemli.

Acı baharat kullanırken vücudunuzda oluşabilecek semptomlara dikkat edin. Allerjik reaksiyonlar oluşabilir, örneğin kızarıklık. Demek ki bu baharat size uygun değil ve faydalı olmayacak.

Kontrolsüz tüketilen baharatlar mide ekşimesi, ağız kokusu gibi rahatsız edici sorunlar oluşturabilir. Bu yüzden aşırıya kaçmayın.