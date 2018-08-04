Çorbanın terbiyesi neden kesilir?

Çorba türleri oldukça fazladır ve her milletin kendine ait çorbası vardır. Çin'de, Avrupa'da bizim çorbalarımızdan farklı çorbalar vardır.

Ülkemizde de çorba çeşitliliği çok fazladır. Örneğin, terbiyeli çorbalar ve önceden hazırlanan çorbalar.

Tarhana çorbası önceden hazırlanan çorbalardan biridir. Yazın hazırlanır ve kışın tüketilir.

Bazı çorbalar ise o anki malzemelerle yapılan çorbalardır. Örneğin domates çorbası, yayla çorbası gibi.

Bu çorbaların çoğu terbiyeyle yapılan çorbalardır ve terbiyeli çorbalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey terbiyenin kesilmemesidir.

Çünkü terbiye kesilirse çorbanın içinde topak topak ayrı şekilde dolaşan kötü görüntüye neden olan parçacıklar oluşur.

Birçok terbiye çeşidi vardır çorbalar için. Bunlardan en bilindikleri, sütlü terbiye, limonlu terbiye ve yoğurtlu terbiyedir.

Limonlu terbiyenin içinde, bir yumurta sarısı ve bir limonun suyu vardır. Sütlü terbiyenin içinde, bir su bardağı süt ve bir yumurta sarısı vardır.

Yoğurtlu terbiyede ise, bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı yoğurt vardır.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey, her terbiyenin içinde yumurta oldudur.

Terbiyenin kesilmesinin nedeni işte bu yumurtadır. Çorba sıcak ve terbiye soğuktur.

Yumurtalı terbiye sıcak çorbaya birden eklenirse, yumurta direk olarak pişer, topaklanır ve terbiyeden ayrılır. Bunun için yumurtayı pişirmeden ılıtmak gerekir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.