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Siyaset Çorap söküğü gibi geliyor! Meral Akşener'in inkar ettiğini Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti
Siyaset

Çorap söküğü gibi geliyor! Meral Akşener'in inkar ettiğini Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti

İYİ Parti'den farklı sesler yükselirken bir taraftan da itiraf niteliğinde açıklamalar geliyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve HDP ile ittifakı inkar eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i zora düşürecek bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:09:00 -
Çorap söküğü gibi geliyor! Meral Akşener'in inkar ettiğini Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Hilal Kaplan, 'Demirtaş'ın canı cehenneme' başlıklı yazısında İYİ Partili ismin CHP ve HDP ile ittifak halinde olduklarını belirttiğini aktardı.

İşte Kaplan'ın o yazısı:

İfade bana ait değil. "Megri megri, Yavuz Bey" yazım sonrası arayan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na ait. Dediğine göre yazıdan ötürü gelen tepkilerle 7-24 uğraştığı için bana biraz kırgın olsa da uzun uzun anlattı. Seksen dakikalık görüşmenin hepsini burada özetleyemeyeceğim ama kısaca şunu söyleyebilirim: Yavuz Bey, "terör sevici" olarak nitelediği Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemese de AİHM kararının bunu gerekli kıldığına, aksi durumun Avrupa ile köprüleri atmak anlamına geleceğine ve bunun devlete daha büyük zarar vereceğine inanıyor.
"Yargının siyasîleştiğine dair emareler var dediniz. Peki, muhalefetin yıllardır blok halinde 'Demirtaş serbest bırakılsın' demesinin yargıya negatif bir yük bindirdiğini düşünmüyor musunuz?" diye sorduğumda ise mahkemelerin bu hususta geç karar vermesinin ve hükmü geciktirmesinin esas sorun olduğu görüşünü yineledi.
Yavuz Bey, gayet dürüst biçimde CHP ile HDP'nin zımni bir ittifak içinde olduğunu, bir nevi "ontolojik müttefik" olduklarını belirtti. Öte yandan CHP'nin HDP'yi siyaset içinde tutmaya yarayan bir rolü olduğunu ve bunun da desteklenmesi gerektiğini de ifade etti. Ayrıca "CHP'ye dokunamazdım eskiden, şimdi dokunuyorum. Söz kadar, söylediğiniz yer de mühim. CHP ve HDP tabanına dokunabileceğim bir nimet gibi görüyorum durduğum yeri" dedi.

 

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