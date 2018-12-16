Çorap koklama alışkanlığı hayatını kararttı!

Çin'de akciğerlerinde mantar enfeksiyonu oluştuğu tespit edilen hasta acil olarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanın hemen hemen her gün iş sonrası eve gelince çıkardığı çoraplarını koklama alışkanlığı olduğu belirtildi.

Hastalık tamamen yayıldı

Yapılan açıklamaya göre kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren hastanın akciğerlerinde, çoraplarındaki ter sebebiyle mantar enfeksiyonu oluştu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu mantar enfeksiyonunun hastanın akciğerlerinin tamamına yayıldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.