Çorap koklama alışkanlığı hayatını kararttı!
Çin'de bir kişi alışkanlık haline getirdiği kirli çoraplarını koklama alışkanlığı yüzünden ciğerlerinde oluşan mantar enfeksiyonu sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.16 Aralık 2018 Pazar 15:20
Çin'de akciğerlerinde mantar enfeksiyonu oluştuğu tespit edilen hasta acil olarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanın hemen hemen her gün iş sonrası eve gelince çıkardığı çoraplarını koklama alışkanlığı olduğu belirtildi.
Hastalık tamamen yayıldı
Yapılan açıklamaya göre kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren hastanın akciğerlerinde, çoraplarındaki ter sebebiyle mantar enfeksiyonu oluştu.
Hastanede yapılan tetkikler sonucu mantar enfeksiyonunun hastanın akciğerlerinin tamamına yayıldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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