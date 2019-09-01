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Çöpten bulduğu yastık ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyor

Malatyalı tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, çöpte gördüğü bir yastığı kuklaya dönüştürdü.

01 Eylül 2019 Pazar 13:36
Çöpten bulduğu yastık ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyor

Malatyalı tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, çöpte gördüğü bir yastığı kuklaya dönüştürdü. Uymaz, adını "Çöp Ali" koyduğu kuklası ile şimdi tiyatro oyununa hazırlanıyor.


Malatyalı genç tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, kentte uzun yıllardır sinema ve tiyatro ile ilgileniyor. Bir gün yolda yürürken çöp konteynerinde gördüğü yastığı alarak ‘Çöp Ali’ adını verdiği bir kukla yapan Uymaz, yeni bir tiyatro oyununa hazırlanıyor.


‘Çöp Ali’ kuklasının hikayesini anlatan Uymaz, “Çöp Ali’nin hikayesi aslında diğer kuklalara göre biraz farklı. Çünkü ‘Çöp Ali’ adında da gördüğünüz üzere atıkların içinden bir yastığın gözüme çarpmasıyla başladı. Çöp Ali’nin yapım aşamasında kullanılan malzemeler de yine çöpte bulduğumuz eski bir gelinlik, su torbası, kömür, kullanılmış A4 kağıtları ve su şişesi gibi atık malzemelerden oluşuyor” dedi.


Çöp Ali ismini verdiği kuklası ile video çeken ve sosyal medyada paylaşan tiyatro oyuncusu Uymaz, takipçilerinin de yoğun isteği ile Çöp Ali ile birlikte bir tiyatro oyunu sergilemeye karar verdi. Kuklası ile yetenek yarışmalarına da katılmak istediğini belirten Uymaz, “Biz Çöp Ali’yle beraber yatıyor beraber kalkıyoruz. Gittiğim her yere Çöp Ali’yi de götürüyorum” dedi.


Malatya’da kukla sanatını geliştirmek istediğini de belirten Uymaz, yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:36
  1. sanat
  2. sergi

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