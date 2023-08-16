Çöpten alıp yediler! 2 kişi öldü

Kenya'da çöpte rastladıkları mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu.

Yerel basına göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu ilçesine bağlı Kiganjo kasabasında, çöplük alınıp tüketildiği belirlenen mısır unu, ölümlere neden oldu.

Ölen ve hastanelik olan kişilerin kontamine unu cumartesi günü çöplükte buldukları, iki gün beklettikten sonra tükettikleri belirtildi.

Ülkeye özgü bir yemek olan "ugali"nin yapımında kullanılan mısır ununun, 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin hastanelik olmasına yol açtığı kaydedildi.

Basına açıklama yapan Thika Level V Hastanesi Sorumlusu Waruti Kibuti, zehirlenenlerin solunum problemi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

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Kibuti, hastaneye kaldırılanların birinin durumun kritik, diğerlerinin stabil olduğunu söyledi.

Kenya polisinin olayı soruşturduğu belirtildi.