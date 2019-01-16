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Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik çıktı!

Konya'da faaliyete geçirilen "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde, 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik çıktı!

Konya Büyükşehir Belediyesince yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevrenin korunması kapsamında faaliyete geçirilen "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde, metan gazından 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi.

Toplamda 294 milyon kilovat elektrik üretildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin açıklamasında, Aslım Katı Atık Sahası'nda bulunan tesiste, çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü söyledi.

Elektrik üretim tesisi gibi tesislerin çevrenin korunması ve hayatın devamı açısından önemli olduğunu belirten Altay, "Artık çöp alımı yapılmayan Aslım Katı Atık Sahası'nda bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretimi devam ediyor. Üretimin 10 yıl sürmesi planlanıyor. 2018 yılında 35 milyon 110 bin kilovat elektrik üretilen tesiste, kurulduğu Eylül 2011 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar ise 294 milyon 348 bin 647 kilovat elektrik üretildi." diye konuştu.

Açığa çıkan ısı serada kullanılıyor

Elektrik üretiminde jeneratörlerin çalışmasıyla ortaya çıkan ısının seralarda kullanıldığını dile getiren Altay, "Açığa çıkan ısıdan faydalanmak için bin 200 metrekare alana sera kuruldu. Burada domates üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni de gerçekleştirdiklerini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan bu proje sayesinde Aslım Katı Atık Depolama Sahası'nın rehabilitasyonu, düzenli katı atık depolama alanı, katı atık transfer istasyonu, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi ve idari bina, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
  1. Konya Büyükşehir Belediyesi
  2. yenilenebilir enerji kaynakları
  3. Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi
  4. elektrik enerjisi
  5. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  6. Aslım Katı Atık Sahası'
  7. Elektrik üretim tesisi
  8. jeneratör
  9. Avrupa Birliği
  10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  11. Konya Katı Atık Yönetimi Projesi

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