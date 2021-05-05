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Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar
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Gündem Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar
Gündem

Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 09:56:00 -
Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı. Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Havva Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

Belediye ekipleri seferber oldu

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu. Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

 

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