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Gündem Çöpte bebek kundağı polisi alarma geçirdi
Gündem

Çöpte bebek kundağı polisi alarma geçirdi

Sivas'ta bir çöp konteyneri kenarına atılan ve bebek kundağına benzetilen şişme havuz gören vatandaşlar paniğe kapılıp polise haber verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 04:47:00 -
Çöpte bebek kundağı polisi alarma geçirdi

Olay, saat 01:00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir çöp konteyneri yanındaki şişme havuzu gören vatandaşlar bebek kundağına benzeterek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde vatandaşların bebek kundağına benzettikleri cismin şişme havuz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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