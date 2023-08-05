Çöplük Kanalı Skandalı 'Derin Kriz'e dönüşüyor...

Cezayir resmi ajansı APS, 28 Temmuz’da Fransız televizyon kanalı France 24'ün Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili yayınlarını sert bir dille protesto etmesiyle, Cezayir-Fransa krizinin artık gizlenemez hale geldiğini ortaya koydu.

APS, "France 24... Çöplük Kanalı" başlığıyla yayımlanan makalede, France 24'ün, Cezayir tarafından terör örgütü listesine alınan ayrılıkçı "Amaziğ-Berberi Kabail Bölgesi Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi"nin (MAK) propagandası çerçevesinde yayın yapmakla suçlandı. Fransız kanalının, yangınlardan etkilenen diğer 17 bölgeyi göz ardı ederek bunun yerine “terör örgütü MAK” tarafından hedef alınan iki kentten bahsetmeyi tercih ettiği vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Dış Güvenlik Müdürlüğü'nün yetkisi altında olduğuna dikkat çekilen makalede, France 24'ün Cezayir'in dış düzeyde yakaladığı ivmeye karşı psikolojik savaş yürütmek için kullanıldığı ifade edildi.

Bu gelişmeler, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un haziran ayında planlanan ziyaretinin ertelenmesiyle birlikte işaretleri geçen mayıs ayında başlamış gibi görünen Cezayir-Fransız ilişkilerinde yeni bir krizi ortaya koyuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir'in sömürge tarihine yönelik af dilememe çıkışı ve Cezayirli aktivist Emira Buravi'nin Fransız diplomatların desteğiyle yurt dışına kaçırılması da iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

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Cezayir, Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığına tepki gösterirken, Fransa da Cezayir’in dışa yönelik yeni vizyonunu kabul etmediğini çeşitli vesilelerle ortaya koyuyor.

Cezayir-Fransa ilişkilerinde yaşanan bu son kriz, iki ülke arasındaki ortak komitelerin ikili çıkarların selameti için krizi çözme beklentisini artırıyor. Ancak APS'nin bu sert protestosu, ikili ilişkilerin yeniden çıkmaza girmiş olabileceğine işaret ediyor.