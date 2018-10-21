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Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800 milyonu doyurur! Dünyada israfın önüne geçilse aç insan kalmaz

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, dünyada ve Türkiye’de giderek artan israfa karşı uyardı: Kaynaklar tükeniyor. İnsanlık gıda ve su sorunları ile karşı karşıya…

21 Ekim 2018 Pazar 11:22
Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800 milyonu doyurur! Dünyada israfın önüne geçilse aç insan kalmaz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını ifade etti. Gıda israfının Türkiye’de ve dünyadaki en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Palandöken, “Gıda israfına karşı herkesin duyarlı olması ve bu konuda daha çok mücadele edilmesi gerekiyor. İsraf edilen gıdanın 4’te 1’i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

“Her yıl 7.5 milyar liralık ekonomik bir kayıp veriyoruz”

Gıdada israfın önlemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar liralık ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Ekmeğin ne kadar değerli olduğunun bilincine varmalıyız. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları oluşturularak bu israfa artık dur demeliyiz. Ülkemizin kaynaklarını boşa harcamak bu ülkeye ihanettir.

Gıda israfının küresel maliyeti 2.6 trilyon dolar

Öte yandan; TEMA vakfından yapılan açıklamada ise artan nüfus ile birlikte gıda ihtiyacının da arttığı belirtildi. Açıklamada, "Dünyada, üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, çöpe gidiyor. Gıda israfının küresel maliyeti, çevresel ve sosyal maliyetler de hesaba katıldığında yılda 2,6 trilyon dolara yakın bir düzeye ulaşıyor. Bugün dünyada yaşanan savaşların ve göçlerin arkasında gıdaya erişim ve dolayısıyla açlık sorununun yer aldığı biliniyor. Bu nedenle dünyada barışı sağlamanın yolu toprağın sunduğu bereketi sürdürülebilir kılmaktan geçiyor” ifadeleri kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:22
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
  3. Gıda israfı
  4. TEMA vakfı

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