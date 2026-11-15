Çöpe giden 32 bin lirayı plakadan takip edip buldular

Manisa'nın Salihli ilçesinde elbise poşetiyle birlikte yanlışlıkla çöpe giden 32 bin lirayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atık taşıma tırını plakasından takip ederek Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde buldu. Para, gerekli kontrollerin ardından sahibi Şazıl Tekin'e eksiksiz olarak teslim edildi.

Salihli'de yaşayan Tekin, parasının çöpe gittiğini fark edince ilk olarak Salihli Belediyesi'ne başvurdu ve çöpleri toplayan aracın plakasını öğrendi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Tır plakasından takip edildi

Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, atıkların taşınma sürecini izleyerek ilgili araçları belirledi. Salihli'den yola çıkan atık taşıma tırı tesise ulaştığında araç plakası üzerinden takip yapıldı; atıklar, inceleme için diğer atıklardan ayrı bir alana boşaltıldı. Personelin araştırması sonucunda poşetin içindeki para ortaya çıktı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Atık İkmal Şube Müdürü Birçe Türk, "Sabah saatlerinde Salihli ilçemizden Şazıl Bey bizlere ulaştı. Akşam saatlerinde elbiselerini ve bir miktar parasını yanlışlıkla çöpe attığını söyledi" diyerek süreci anlattı. Türk, "Personelimizin araştırma ve incelemeleri sonucunda Şazıl Bey'in kaybettiği 32 bin lirayı bulduk ve kendisine teslim ettik" dedi.

"Allah herkesten razı olsun"

Parasına yeniden kavuşan Şazıl Tekin, elbiselerini evde bir poşete koyduğunu belirterek "Kızım da çöpleri toplarken bu poşeti görüyor ve farkında olmadan elbiselerimin içerisinde bulunan parayı da çöpe atıyor" ifadesini kullandı.

Süreçte kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tekin, "Allah herkesten razı olsun. Hem Salihli Belediyesi'ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.