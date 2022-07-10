Çöp kovanızın kokmasını nasıl engellersiniz? Ev temizliğinde hayat kurtaran detaylar

Çöp kovanızın kokmasını nasıl engellersiniz?

Malzemeler neredeyse her evde olan malzemeler…

1.Yol: Gazete

Çöp kovasını temizledikten sonra içine etrafını saracak şekilde gazete kağıtları serin. Gazete hem çöp kokusunu emecek hem de akan sıvıları çekecektir. Çöpünüzü değiştirdikçe gazete kağıtlarını da değiştirmelisiniz. Daha etkili sonuç almak için çift kat gazete serebilirsiniz.

2.Yol: Havlu

Çöp kovasının altına üzerine biraz yumuşatıcı döktüğünüz havluları koyabilirsiniz. Böylece hem güzel bir koku verecek hem de çöp kokusunu önleyecektir.

3.Yol : Karbonat

Ayakkabıların ve kıyafetlerin kokmaması için aralarına yerleştirilen küçük beyaz poşetler çöp kokularını da emmek için mükemmel bir yöntemdir. Aynı etkiyi yaratacak olan karışımı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Kahve filtresinin içine yarım çay bardağı karbonat atın ve ağzını bir ip ile bağlayın. Çöp kovasının altına koyun. Böylece kokuları emecek ve çöp kovası kokmayacaktır.

Diğer birkaç küçük tüyo ile bu sorundan ve mikroplardan kurtulmak gayet mümkün.

Ev temizliğinde hayat kurtaran detaylar

1. ÇÖP KOVALARINI TEMİZLEMEMEK

Çöp kovaları, düzenli olarak temizlenmediğinde bir mikrop kolonisine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Bu problemden kurtulmak da çok kolay aslında. Az bir zaman ayırarak çöp kovalarınızı temizlediğinizde mikropları evinizden uzak tutabilirsiniz. Peki, çöp kovası nasıl temizlenir?

Çöplerinizi düzenli olarak çok fazla bekletmeden atın.

Çöp kovasına yeni bir çöp poşeti takmadan önce kovayı çamaşır suyuyla iyice çalkalayarak durulayın. Bu işlemi tercihen sıvı sabun ya da deterjanla da yapabilirsiniz.

Çöp kovanız kuruduktan sonra tekrar kullanıma hazır olacak. Böylece mikroplar da evinizden uzak kalmış olacak.

2. BULAŞIK MAKİNESİNİN YANLIŞ KULLANIMI

Kapasitesinden fazla doldurulduğunda bulaşık makineleri, bulaşıklarınızı istediğiniz gibi yıkamayacaktır. Fazla koyulan bulaşıklar tam anlamıyla temizlenemediğinden mikropların üremesine elverişli bir ortam oluşturabilir. Kaşık ve tabakları üst üste yığmadan aralarında biraz boşluk kalmasına izin verin. Aynı zamanda tahta kaşık gibi mutfak gereçlerini de bulaşık makinesine koymamalısınız. Tahta, deterjanı ve kirli suyu içine çeker. Yemek yaparken kullanılan bu kaşık nedeniyle deterjan yemeyi kimse istemez, değil mi?

3. ÖNCE SÜPÜRGE, SONRA VİLEDA

Bir temizliğin en önemli iki aşaması kuşkusuz; yerleri süpürme ve vileda ile yerleri silme işlemleridir. Bunların sıra gözetilerek yapılması, daha temiz sonuçlar almanızı sağlar. Viledayı yerleri süpürmeden önce yaparsanız tozlar yere yapışır ve temizlenemez. Temizlikteki sıralama ise işte şu şekilde olmalıdır:

Yüksekte kalan eşyaların tozlarının alınması

Yerlerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi

Vileda ile zeminin silinmesi

4. VİLEDA SUYUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yerleri silerken kullandığınız temizlik suyu, değiştirilmediğinde mikrop yayabilir. Bir odayı sildikten sonra aynı temizlik suyunu kullanarak diğer odaya geçtiğinizde sadece mikrop taşımış olursunuz. Çok kirli alanlar silindikten hemen sonra vileda suyunu değiştirmeniz size daha hijyenik sonuçlar verir.

MUTFAKTA TOZ BEZİ KULLANMAK

Mutfak, evin hiç kuşkusuz temiz olmaya en çok ihtiyacı olan alanı. Bu nedenle evin diğer odalarını temizlemekte kullandığınız toz bezlerini mutfakta da kullanmanız, sizi hijyenik bir ortamdan uzaklaştırır. Mutfak, yemek yediğiniz yer olduğu için orada kullanılacak olan toz bezleri dahi ayrı olmalı.