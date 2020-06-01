  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:27:44 -
Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.


Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığına karşı oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve kötü kokulara sebep olmasını önlemek amacıyla konteynerleri yıkama ve dezenfekte çalışması başlattı. Tüm mahallelerdeki konteynerler yıkama ve dezenfekte aracı içerisinde özel solüsyonlar ile dezenfekte edilirken, çalışmanın tamamlanmasının ardından konteynerler kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.


İşlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan çöp konteynerleri sıcak su ile yıkanırken, yıkama işleminde kullanılan özel solüsyonların doğaya zarar vermediği de kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı