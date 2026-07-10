Çöp konteyneri trafiğe dalıp ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle serbest kalan tekerlekli çöp konteyneri, rampa aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Metrelerce kontrolsüz şekilde ilerleyen konteyner, o sırada caddeden geçmekte olan hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonrası aracında maddi hasar meydana gelen talihsiz sürücü, aracını tamir ettirmek için sanayiye gitti.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Olaya oldukça şaşıran mahalle esnafından Serdar Gülderen, caddenin normal şartlarda çok yoğun olduğunu belirterek yaşananları aktardı. Serdar Gülderen, "Çöp konteyneri muhtemelen yerine sabitlenmediği için yukarıdan aşağıya büyük bir hızla geldi ve seyir halindeki araca çarptı.

O an caddeden çocuklar, bisikletliler veya yayalar geçebilirdi. Çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk ve çok şaşırdık. Çok şükür cana geleceğine mala gelsin, olay ucuz atlatıldı" ifadelerini kullandı.