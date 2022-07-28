Çöp evde kilitli tutulan Muhammed'in eski mutlu fotoğrafları ortaya çıktı!

Bursa’da 1 yıldır, teyzesi tarafından çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammed A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.

Mutlu fotoğrafları ortaya çıktı

Öte yandan Cem Muhammed A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. Bir diğer kareye ise Muhammed A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.