Conor McGregor Chelsea'ye talip oldu
UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, Rus iş insanı Roman Abramovich'in sattığı İngiliz devi Chelsea'yi satın almaya talip olduğunu açıkladı.
Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin Rus iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar Chelsea'yi vurdu. Kulübün sahibi ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Roman Abramovich kulübü satacağını açıklarken İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan çarpıcı bir hamle geldi.
Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan Connor McGregor sosyal medya hesabından Chelsea'yi satın almak istediğini açıkladı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma yorum yağdı. İrlandalı dövüşçüye transfer önerileri bile yapan taraftarlar, Connor'a kulübü satın alması için baskı yaptı.
Connor McGregor, geçtiğimiz yıllarda Müslüman dövüşöü Khabib Nurmagomedov'la ringe çıkmış ve milyonlarca kişinin izlediği maçta nakavt olmuştu.