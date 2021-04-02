Coni’nin Japonya’ya maliyeti 1.8 milyar $
Japonya, ülkedeki yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapılmasını kapsayan maliyet paylaşımı anlaşmasının 1 yıllığına uzatılmasını onayladı.
Sputnik’in aktardığı habere göre; Mart 2021 itibarıyla sona eren ve 1 yıllık uzatılmayı kapsayan maliyet paylaşımı anlaşması, Japonya Danışman Meclisi’nde (Sangiin) kabul edildi.
Japonya, anlaşma kapsamında 1.83 milyar dolarlık masraf dilimini üstlenecek.
Japonya ve ABD, normal şartlarda 5 yılda bir yenilenen anlaşmanın, 2022 mali yılından itibaren yeni bir kapsama kavuşturulması müzakerelerini de başlatacak.