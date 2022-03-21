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Ekonomi ÇOMÜ personel alacak
Ekonomi

ÇOMÜ personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 14:39:00 -
ÇOMÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru işlemleri 21.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

-   Adayların  https://ilan.comu.edu.tr/  adresinden  başvuru  yapılacak  pozisyon  için  gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-   Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

-   Başvuru  süresince  mevcut  başvuruda  güncelleme  yapılabilecek  olup  tüm  sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)

-   Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

-   Lise mezuniyet belgelerinin başvuru  sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.

- Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri  gerekmektedir.   Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

-   Sertifika  istenilen  pozisyonlar  için;  ilan  başvuru  süresi  içinde  alınan  sertifikalar  kabul edilmeyecektir.

-   Başvuru  süresi  içerisinde  ilan  edilen  pozisyonlar  için  herhangi  bir  ön  değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak   başvurular   kontrol   edilecek   ve   kontenjan   dahilinde   ASIL   ve   YEDEK   listesi belirlenecektir.

-   Kontenjan dahilinde belirlenen  ASIL  ve  YEDEK dışında  kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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