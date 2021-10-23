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Ekonomi ÇÖMÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

ÇÖMÜ öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:47:00 -
ÇÖMÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesinde belirtilen  genel  şartlar,  10/07/2018  tarih  ve  30474  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi   olan   adayların   başvuruları   kabul   edilmeyecek.   (Online   olarak  yapılan   başvurular   için   istenen   tüm   bilgi   ve   belgeler   gerektiğindeÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünce adaylardan fiziksel olarak istenebilecek.)

Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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