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Comolli'ni Fransa'da da çakıldı
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Spor Comolli'ni Fransa'da da çakıldı
Spor

Comolli'ni Fransa'da da çakıldı

2018-2020 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli, Fransa'da da hayal kırıklığı yarattı. Başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out turunda Nantes'a elenerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:55:00 -
Comolli'ni Fransa'da da çakıldı

Fransa Ligue 2'de Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Ligue 1 yükselme fırsatını tepti.

Fransa Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti

Toulouse mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen ilk karşılaşmada Nantes'a 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Toulouse'un golü 62. dakikada Youssouf Vakoum Bayo'dan gelirken Nathan N'Goumou maçın son bölümlerinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fransız futbol adamı 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı.

 

 

 

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