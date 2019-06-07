Comolli Yusuf Yazıcı için devrede!

Trabzonspor'un genç yıldızıYusuf Yazıcı konusunda hem Comolli'nin Lille yönetimine olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Lille, Yusuf Yazıcı için resmi teklif yaptı. Fransız ekibi genç yıldız için kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödemeye hazır. Lille'in Yusuf konusundaki danışmanı ise Damien Comolli.

Comolli’nin daha önce beraber çalıştığı Lille teknik direktörü Cristian Galtier’e, Yusuf için olumlu referanslar verdiği bildirildi. Hatta Yusuf’u izlemeye gelen Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un, İstanbul’da Comolli’nin konuğu olduğu gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Lille’in genç takımının sorumlusu olan Nicolas Anelka’nın da Türkiye’deki dostları aracılığıyla topladığı bilgilerle Yusuf’u tavsiye ettiği öğrenildi.