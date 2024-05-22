Commerzbank gümüş için fiyat tahminlerini güncelledi
Commerzbank bugün yayınladığı raporda gümüş için 2024 ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini yükseltti.
2024 sonu için gümüş fiyatı tahminini 29 dolar/ons seviyesinden 30 dolar/ons seviyesine çıkaran Commerzbank, 31 dolar/ons olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar ons olarak güncelledi.
Commerzbank, altın fiyatının ise 2024'ün ikinci yarısında 2300 dolar/ons seviyesine gerileyeceğini öngördü.
Spot gümüş şu sıralarda uluslararası piyasalarda düne göre yüzde 0,97 kayıpla 31,67 dolar/ons, altın ise yüzde 0,2 kayıhma 2415,82 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.