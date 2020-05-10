Çölyak hastalığına böyle dikkat çektiler

Bilecik Çölyaklılar Dayanışma Derneği, düğün arabası gibi süslenen iki kepçenin arasına astığı "Dünya Çöltak Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çölyak hastalığına dikkat çekti.

Bilecik Belediyesi ve iş makinesi sahiplerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Bilecik Çölyaklılar Dayanışma Derneği Başkanı Sebile Bozkurt, Dünya Çölyak Günü dolayısıyla çölyak hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için kepçeleri süsleyerek, daha sonra çölyak rahatsızlığı hakkında bilgi verdi. Bilecik ve Türkiye’de az duyulan ve hissedilen çölyak hastalığına dikkatleri çekmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Bozkurt, Çölyaklılar Dayanışma Derneğini kurduklarını ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozkurt, "Dünya Çölyaklılar Günümüzü kutlamak için böyle bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız, çölyak hastalarının sesini duyurmak, çölyak rahatsızlığına ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Çölyak hastalarının Bilecik’te de, Türkiye’de de varlığını hissettirmektir. Benim de 10 yaşında Ecrin adında çölyak hastası kızım var. Ayrıca Bilecik’te Çölyaklılar Dayanışma Derneğimizi kurduk ve aynı zamanda onu da tanıtmak istedik. Daha sonraki zaman dilimlerinde güzel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizlere her türlü çalışmamız ve etkinliğimizde Belediye Başkanımız Semih Şahin’in katkısı oluyor. Derneğimizin yeri ve adresi başta olmak üzere farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde belediyemizin katkısı çok oldu. Ayrıca etkinlik kapsamında ilimizde faaliyet gösteren iş makinesi sahipleri bizlere kepçelerini süslemek suretiyle destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çölyak rahatsızlığı olan Ecrin Bozkurt ise, hastalığı ve salgın sebebiyle dışarı çıkamadığını belirterek, "10 yaşındayım ve çölyak hastasıyım. Anneme benim için yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Semih Şahin’e de çok teşekkür ediyorum. Kendisi bütün etkinliklerimizde yanımızda yer alıyor’’ dedi.