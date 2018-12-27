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Colin Kazım-Richards'ın yeni takımı belli oldu

Futbol hayatını Meksika'da devam eden eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards, bir kez daha takım değiştirdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:51
Colin Kazım-Richards'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor forma giyen, son olarak Meksika ekibi Lobos BUAP kadrosunda yer alan 32 yaşındaki Kazım, bir başka Meksika takımı Rojos de Veracruz'a transfer oldu.

Yarım sezonluk anlaşma

Transfer resmen açıklanırken, Colin Kazım-Richards'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ifade edildi.

Colin Kazim, Lobos BUAP'de 10 maçta forma giyerken 3 kez golle buluşmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:51
  1. Colin Kazım-Richards
  2. Galtasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Bursaspor

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