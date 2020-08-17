Colgate'in en yeni yapay zekalı diş fırçası satışa çıktı!

Akıllı diş fırçaları bir süredir piyasada ancak müşteriler çok fazla talep etmemiş durumda. Temel sebepleri olarakda yüksek fiyatları gösteriliyor. Colgate ise uygun fiyatlı en yeni yapay zekaya sahip olan diş fırçasını olan 'uğultu'yu tanıttı. Yeni diş fırçasında bir çok özellik bulunmakta. Sessiz çalışması ile dikkat çekiyor.

Ağzınızda konumunun nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olan bir jiroskop ve ayrıca fırçanın hızını ve genel hareketini algılamaya yardımcı olan bir ivmeölçer var ve bu sensörler, fırçalamanızın sıklığını, süresini ve kapsamını izlemek için birlikte çalışıyor. 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. (mavi, yeşil ve mor). Ayrıca diş fırçasının üç ayarlı motor seviyesi bulunuyor; yüksek hızda çalışan bir "derin temizlik" modu (LED ışığı beyaz yanar), orta hızda normal bir mod (mavi ışık) ve düşük hızda "hassas" mod (pembe ışık)

Colgate Uğultu'nun iOS ve Android için bir uygulaması var. Bu uygulama sayesinde Pil durumu, uygun fırçalama teknikleri, 3B ağıziçi modeli ve bir çok bilgiye erişebiliyorsunuz. Ayrıca çocuklar için her diş fırçalamada bir deneyim puanı ekleniyor, bu sayede aynı cihaza sahip olan kullanıcılar ile diş fırçalamada yarışabiliyorsunuz.

Elektrikli bir diş fırçası ile diş fırçalamak normal fırçaya göre daha az temizliyor gibi gözüksede, uygulama üzerinden seçtiğiniz uygun fırçalma tekniği sayesinde aynı temizlkte bir deneyim elde edebilirsiniz. Colgate 'uğultu' yapay zekalı diş fırçası Eylül ayında Amerika Amazon satışa çıkacak ve pilleri şarj edilmeyen versiyonu 50 dolar olacak. Pilleri şarj olabilen versiyonu ise 70 dolardan satışa çıkacak. Ülkemize ne zaman geleceği belli olmayan ürün, gelmesi taktirde şarj olmayan versiyonu (369TL+vergiler) şarj olabilen versiyonu ise (517TL+vergiler) şeklinde olması bekleniyor.