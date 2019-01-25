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'Çölde Av' tablosu Resim Müzesi'ne taşınacak

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndan, sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ne taşınacak.

25 Ocak 2019 Cuma 10:15
'Çölde Av' tablosu Resim Müzesi'ne taşınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait olan tablonun genel tespit ve taşıma yöntemlerinin araştırılması 3 ay sürdü.

Mısır'dan İstanbul'a ne şekilde getirildiğine dair net bir veriye ulaşılamayan tablonun rulo halinde taşınmasına karar verildi. Yüzeyinde bir hafta boyunca koruma işlemi gerçekleştirilen eserin rulo yapılabilmesi için özel makara sistemi imal edildi. Ayrıca, tablonun zarar görmeden taşınmasını sağlayacak ahşap sandık da üretildi.

Eserin taşınmasıyla ilgili gerçekleştirilen provalar kapsamında, Milli Saraylar ekibi tarafından benzer büyüklükteki dev bir rulo yerinden alınarak sorunsuz şekilde Resim Müzesi'ne götürüldü.

Sait Halim Paşa Yalısından alınarak, yarın Resim Müzesi'ne götürülmesi planlanan tablo, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra sanatseverler tarafından görülebilecek.

Milli Saraylar İdaresi, "Çölde Av" tablosunu bünyesine katarak, sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirecek.

Tablo hakkında

Çerçevesi dahil 4,62x 7,75 santimetrelik ve 35 metrekarelik boyutuyla dünyanın sayılı eserlerinden biri sayılan 1865 tarihli tabloda, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın da yer aldığı 13 kişilik bir avcı grubunun, çölde ceylan avı sonrası dinlenmesi ve avla meşgul olması yansıtılıyor.

Mehmet Ali Paşa'nın torunu Sait Halim Paşa adına yaptırılan yalıda ilk monte edildiği yerde duran tablo, bugüne kadar yangın, baskın, restorasyon gibi geçirdiği birçok badireyi zarar görmeden atlatmasıyla "efsunlu" olarak nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:15
  1. İstanbul
  2. Çölde Av
  3. Milli Saraylar
  4. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
  5. Resim Müzesi
  6. Sait Halim Paşa Yalısı'
  7. Anadolu Ajansı

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