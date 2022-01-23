Çolak Ağa kimdir? Haşmet Çolak kimdir? Haşmet Çolak’ı kim oynuyor?
Bir Zamanlar Çukurova Çolak Ağa’yı kim oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova Haşmet Çolak’ı oynayan kim? soruları izleyici tarafından merak ediliyor. Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağ, mapustan çıkar çıkmaz topraklarının geri almak için kaba kuvvete başvuruyor. Yamanlar konağına özellikle de Hanım Ağa’nın kabusu olan Çolak Ağa, Çukurova’da adeta kök söktürüyor. Peki Haşmet Çolak (Çolak Ağa) rolünü oynayan kim? Bir Zamanlar Çukurova Haşmet, Çolak Ağa gerçek hayatta kim?
Demir Yaman’ın ölümünden sonra Çukorova’nın Hanım Ağası Züleyha Yaman, bin bir türlü zorluklarla karşı karşıya geldi. Betül’ün şirketin içini boşaltmasını son anda görenen Züleyha, şimdi de 20 yıldır hapiste yatan ve cezasını çekip tahliye olan Çolak Ağa ile başı dertte. Yıllardın hapiste olan Haşmet Çolak, Adana'ya geri dönerek var olan düzeni alt üst edecek. Demir Yaman’ın topraklarını gasp ettiği iddiasıyla Yamanlar’ın toprakların çökmeye çalışan Haşmet Ağa’nın diziye gelmesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Peki Haşmet Ağa’yı kim oynuyor? Çolak Ağa kimdir?
Haşmet Çolak’ı kim oynuyor?
Altan Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haşmet Çolak adlı toprak zengini bir karaktere hayat verecek.
Altan Gördüm kimdir?
Tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm, 1 Aralık 1958’de doğdu. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı. 1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. Altan Gördüm, 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.
Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir. Altan Gördüm, 2013 senesinde meslektaşı Vahide Perçin’den boşandı.
Altan Gördüm hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Gel Dese Aşk 2020, Sabri
Şeytani Racim 2013, Bakırcı Mehmet
Beni Böyle Sev 2013, Reha Karatepe
Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede 2012, Tayyar Abi
Muhteşem Yüzyıl 2012
Labirent 2011, Yousuf Zawas
Babam İçin 2011
Canım Babam 2011
Devrimden Sonra 2011
Aşk Geliyorum Demez 2008
Devrim Arabaları 2008
Kavak Yelleri 2007-2011
İlk Aşk 2006
Hayat Bilgisi 2003-2006
Yılan Hikayesi 1999
Kurtuluş 1996 Yarbay Ahmet Naci Tınaz
Ziller 1994
Hoşçakal Umut 1993