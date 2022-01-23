Çolak Ağa kimdir? Haşmet Çolak kimdir? Haşmet Çolak’ı kim oynuyor?

Demir Yaman’ın ölümünden sonra Çukorova’nın Hanım Ağası Züleyha Yaman, bin bir türlü zorluklarla karşı karşıya geldi. Betül’ün şirketin içini boşaltmasını son anda görenen Züleyha, şimdi de 20 yıldır hapiste yatan ve cezasını çekip tahliye olan Çolak Ağa ile başı dertte. Yıllardın hapiste olan Haşmet Çolak, Adana'ya geri dönerek var olan düzeni alt üst edecek. Demir Yaman’ın topraklarını gasp ettiği iddiasıyla Yamanlar’ın toprakların çökmeye çalışan Haşmet Ağa’nın diziye gelmesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Peki Haşmet Ağa’yı kim oynuyor? Çolak Ağa kimdir?

Haşmet Çolak’ı kim oynuyor?

Altan Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haşmet Çolak adlı toprak zengini bir karaktere hayat verecek.

Altan Gördüm kimdir?

Tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm, 1 Aralık 1958’de doğdu. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı. 1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. Altan Gördüm, 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir. Altan Gördüm, 2013 senesinde meslektaşı Vahide Perçin’den boşandı.

Altan Gördüm hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gel Dese Aşk 2020, Sabri

Şeytani Racim 2013, Bakırcı Mehmet

Beni Böyle Sev 2013, Reha Karatepe

Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede 2012, Tayyar Abi

Muhteşem Yüzyıl 2012

Labirent 2011, Yousuf Zawas

Babam İçin 2011

Canım Babam 2011

Devrimden Sonra 2011

Aşk Geliyorum Demez 2008

Devrim Arabaları 2008

Kavak Yelleri 2007-2011

İlk Aşk 2006

Hayat Bilgisi 2003-2006

Yılan Hikayesi 1999

Kurtuluş 1996 Yarbay Ahmet Naci Tınaz

Ziller 1994

Hoşçakal Umut 1993