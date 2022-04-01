Çöl tozu etkisi! Gökyüzünden çamur yağdı!

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiliyor.

Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken kimi ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Araçların çamur kaplanması nedeniyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştu.

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, “Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz” dedi