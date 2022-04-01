  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çöl tozu etkisi! Gökyüzünden çamur yağdı!
Gündem

Çöl tozu etkisi! Gökyüzünden çamur yağdı!

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 14:45:00 -
Çöl tozu etkisi! Gökyüzünden çamur yağdı!

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiliyor.

Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken kimi ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Araçların çamur kaplanması nedeniyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştu.

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, “Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay