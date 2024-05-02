'Çöl tozu' deyip geçmeyin! Bu durum ölüme sebep olabilir

Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı verildiği kentte toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü. Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. İlhan Sağsen, toz taşınımının etkileri hakkında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. İlhan Sağsen, toz taşımının ciddi sağlık problemlerinin oluşturabileceğini dile getirdi.

"Hayat kaybetme noktasına kadar getirebilecek ciddi bir problem"

Toz taşınımının olumsuz etkilerinden bahseden Doç. Dr. İlhan Sağsen, "İnsan sağlığına olumsuz etkileri var. Özellikle yetkililerin uyarıları; nefes darlığı ve alerjileri olan insanların daha çok kapalı alanlarda kalması yönündeydi. Bunun dışında daha fazla solunum problemlerine, halsizlik, baş ağrısı gibi sağlık problemlerine yol açtığı biliniyor. Havada ciddi partikülleşme olması insan sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. 1952 yılında da Londra sisi yaşanmıştı. Kış ayında fazlaca kömür harcanmış, yakılmış ve hava sirkülasyonunun olmamasıyla şehre çöken karbondioksit yaklaşık 5 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu kamuoyunu ilgilendiren, daha çok kamuoyunu bilinçlendiren ilk çevre-sağlık problemi ilişkisi. Bu çöl tozları da aslında yine bunun bir benzeri şekilde sağlık problemlerine hatta hayat kaybetme noktasına kadar getirebilecek ciddi bir problem" diye konuştu.

"Havanın kalitesini bozması ve sağlık problemlerine sebep oluyor"

Havanın kırmızı renk olmasının normal olduğunu söyleyen Sağsen, "Kırmızı hava olması normal çünkü çöl tozları geliyor. Dolayısıyla bu ince partiküller çok uzun kilometreleri aşıyor. Çöl tozları okyanusları geçiren ve Amerika kıtasına kadar ulaşan aynı zamanda bizim coğrafyamızda da Almanya, Türkiye'ye ulaşan hatta Çin'de yine aynı şekilde bu tozların etki bıraktığını görüyoruz. Bu tozun 2-3 günlük etkisi oluyor. İşte bu etki havanın kararması, kırmızılaşması, havanın kalitesini bozması ve sağlık problemlerine sebep oluyor. O yüzden bunun oluşturduğu bu görsellik bu noktada normal" dedi.