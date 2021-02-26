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Sağlık Çöl tozları koronayı havada tutar mı?
Sağlık

Çöl tozları koronayı havada tutar mı?

Çöl tozu koranayı bulaştırır mı? Hafta sonu Türkiye'de çöl tozlarının gözleneceği uzmanlarca belirtiliyor. Vatandaşlar çöl tozlarının, koronavirüsü bulaştırma ihtimalini artırıp artırmayacağını araştırmaya merak ediyor. Çöl tozları koranayı daha mı hızlı bulaştırır?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 12:15:00 -
Çöl tozları koronayı havada tutar mı?

Türkiye’nin hafta sonu çöl tozlarına maruz kalması bekleniyor. Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Hafta sonu da Türkiye’de bu çöl tozlarının etsini gösterecek olması vatandaşları kaygılandırıyor. Peki, korona çöl tozuyla bulaşır mı?

Çöl tozları koronayı havada tutar mı?

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, "Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.

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