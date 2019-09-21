Çoklu organ yetmezliği nedir? Çoklu organ yetmezliği tanısı nasıl konur?

Çoklu organ yetmezliği nedir? Son günlerde merak edilen hastalıklardan olan Çoklu organ yetmezliği (ÇOY) kan dolaşımına mikrop girmesiyle başlayan hayati organların iflası ile sonuçlanabilen ölümcül olabilen bir rahatsızlıktır. Çoklu organ yetmezliği (ÇOY) oldukça ciddi bir klinik sendromdur, kan dolaşımına mikrop girmesi ile başlayan ve sonunda hayati organların iflası ile sonuçlanabilen ölümcül bir tablonun tanımıdır. Peki, belirtileri nelerdir? Çoklu organ yetmezliği tanısı nasıl konur? İşte detaylar...

Çoklu organ yetmezliği nedir?

Çoklu Organ Yetmezliği sendromu, literatürde sepsis ve septik şok sonucu birden fazla organ fonksiyonlarında ileri derecede bozulma olarak açıklanmaktadır.

Çoklu Organ Yetmezliği, yoğun bakımda karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Nabzın zayıflaması, kan basıncının düşmesi, ani dolaşımın durması semptomlarıyla karşılaşılan Çoklu Organ Yetmezliği, farklı etkiler de göstermektedir.

Kalp ve damar sisteminin organlara yeterli kanı uygun oranda götürememesi nedeniyle oluşan ani dolaşım yetmezliğidir. Böylece dokular için gerekli oksijen ve diğer maddeler sağlanamaz. Şoklarda kan basıncı düşer ve kanı dokulara gönderecek yeterli basınç yoktur. Erken ve uygun tedavi uygulanması önemlidir. Nabızın zayıf alınması, soğuk terleme, hızlı soluma, çok az idrar yapma, huzursuzluk, bilinç durumunda değişiklik görülebilir. Şokun uzun sürmesi durumunda dokuların kanlanması bozulacağından organ yetmezlikleri gelişebilmektedir. Şokun en önemli sebebleri, kalp hastalıkları, kanama veya dehidratasyona bağlı kanda yetersiz sıvı hacmi bulunması ve sepsistir. Ayrıca alerjik reaksiyonlar, sinir sistemi hasarı, omurilik zedelenmesi veya bir enfeksiyon sonucu(örn. toksik şok sendromu) şok gelişebilen bazı diğer durumlardır.

Çoklu organ yetmezliği tanısı nasıl konur?

Çoklu organ yetmezliği tanısı klinik bulgular ile konulmaktadır, kan basıncının yükselmemesi veya düşmesi, kalp hızının artması, sıklıkla ateş, idrar miktarının azalması, beyine giden kanın azalması ile bilinç bulanıklığı ve koma hali, akciğer kanlanmasının bozulması ve solunum yetmezliği sonucunda kan oksijeninin azalması gibi belirti ve bulgular ile tanı sabitlenmektedir.

İleri yaşlı, beslenme bozukluğu olan düşkün kişiler, çok sayıda kronik hastalığı olanlar, yoğun travma geçirenler, derin ve yaygın enfeksiyonu olanlar ve yüksek riskli cerrahi geçiren kişiler risk altındadır. Özellikle bağışıklık sistemi afallamış ve zatürre gibi hayati bir enfeksiyonu geçiren kişilerde en korkunç komplikasyon olarak karşımıza çıkabilir. Olayın erken fark edilmesi tedavinin mihenk basamağıdır. Aksi takdirde sadece enfeksiyonun olduğu organ değil kalp, böbrek, solunum sistemi organları ve nihayetinde beyin fonksiyonları azalacaktır. Hastalığın tedavisiz kalacağı doğal seyrinde gelişen ciddi solunum yetmezliği kişiyi solunum makinesine mahkum edebilir, hakeza böbrek fonksiyonlarının azalması acil diyaliz ihtiyacı doğurabilir. Kana yayılan immünomodülan maddeler kalp kasına zarar vererek kalbin yetersiz çalışmasına neden olur, bu da kan dolaşımını azaltır ve zaten dengesi bozulmuş olan hayati organlar bir de kansız kalmaya başlar.

Anlaşıldığı üzere tanısı kolay konulamayan ancak hızlı tanı konulmadığında ölümcül seyreden bir tablodur. Erken tanı, diğer hastalıklar gibi hayat kurtarıcı olacaktır.