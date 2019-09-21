Çoklu Organ Yetmezliği sendromu, birden fazla organ çalışmasında ileri derecede bozulma olarak açıklanmaktadır. Tıpta, Multiple organ dysfunction syndrome olarak da bilinen Çoklu Organ Yetmezliği, yoğun bakımda karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Peki, Çoklu organ yetmezliği nedir? Çoklu organ yetmezliği belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Çoklu organ yetmezliği nedir?

Kalp ve damar sisteminin organlara yeterli kanı uygun oranda götürememesi nedeniyle oluşan ani dolaşım yetmezliğidir. Böylece dokular için gerekli oksijen ve diğer maddeler sağlanamaz. Şoklarda kan basıncı düşer ve kanı dokulara gönderecek yeterli basınç yoktur. Erken ve uygun tedavi uygulanması önemlidir. Nabızın zayıf alınması, soğuk terleme, hızlı soluma, çok az idrar yapma, huzursuzluk, bilinç durumunda değişiklik görülebilir. Şokun uzun sürmesi durumunda dokuların kanlanması bozulacağından organ yetmezlikleri gelişebilmektedir. Şokun en önemli sebebleri, kalp hastalıkları, kanama veya dehidratasyona bağlı kanda yetersiz sıvı hacmi bulunması ve sepsistir. Ayrıca alerjik reaksiyonlar, sinir sistemi hasarı, omurilik zedelenmesi veya bir enfeksiyon sonucu(örn. toksik şok sendromu) şok gelişebilen bazı diğer durumlardır.